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Врач рассказала, как отличить туберкулез от бронхита

Врач Боброва: при первых симптомах туберкулез похож на обычную простуду
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Depositphotos

Туберкулез часто начинается с кашля и небольшой температуры, поэтому на начальных стадиях его действительно можно спутать с обычным ОРВИ или бронхитом. Об этом в интервью РИАМО рассказала врач общей практики, эксперт Лаборатории «Гемотест» Татьяна Боброва.

«Но если температура выше 37,5°C держится дольше недели, это тревожный сигнал. Также насторожить должны боль в груди при дыхании и смехе, общая слабость и потливость по ночам», — сказала Боброва.

Кроме того, по ее словам, при туберкулезе в мокроте может появляться примесь крови. Специалист также подчеркнула, что на ранних стадиях туберкулез протекает бессимптомно, поэтому важно проходить регулярные обследования.

Главный врач клиники «Семейная» на Речном вокзале Наталья Васильева до этого говорила, что риск заболеть туберкулезом всегда повышается, если человек долгое время проводит в помещениях, где много людей и мало свежего воздуха. По ее словам, в группе особо высокого риска жители общежитий, подопечные детских домов и домов престарелых, курсанты военных училищ, военнослужащие, лица, находящиеся в местах лишения свободы. Однако следует помнить, что от туберкулеза никто не застрахован, ведь все мы бываем в местах скопления людей.

Ранее сообщалось, что российские ученые витаминизировали медь для лечения туберкулеза.

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