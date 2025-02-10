Российские ученые витаминизировали медь для лечения туберкулеза

Ученые Лаборатории новых антибактериальных координационных соединений Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН совместно с коллегами из Института химии ДВО РАН, Института общей генетики РАН и Международного томографического центра СО РАН синтезировали новое эффективное соединение меди с инозитолом (витамином B8), обладающее противомикробной активностью. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Оно показало свою эффективность против непатогенного микобактериального штамма Mycolicibacterium smegmatis, который является модельным для бактерий туберкулеза (палочки Коха). Разработка таких соединений перспективна для создания противотуберкулезных препаратов на основе природных молекул.

Сегодня ученые активно ищут новые антибактериальные соединения, которые помогли бы в лечении устойчивых к различных видам лекарств заболеваний, в том числе туберкулеза.

Коллектив ученых из Москвы, Владивостока и Новосибирска синтезировал и исследовали новый комплекс меди и инозитола (витамин В8), проявляющий высокую активность против микобактерий. Природная молекула – витамин В8, содержится в большом количестве в семенах злаковых и бобовых растений, а также синтезируется микрофлорой кишечника, то есть является доступным и нетоксичным агентом, что в сочетании с медью, формирует устойчивый противомикобактериальный эффект.

«Создание эффективных противомикробных соединений на основе комплексов жизненно важных металлов с натуральными молекулами — одно из современных и перспективных направлений координационной, бионеорганической и медицинской химии. Считается, что такие молекулы будут менее нагружать катаболические пути в организме при выведении. Поэтому получить эффективное вещество-пролекарство против бактерий с одновременно несложной ее «переработкой» в организме, достаточно нетривиальная задача», – рассказала «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник Лаборатории новых антибактериальных координационных соединений ИОНХ РАН Ирина Луценко.

В результате ионообменной реакции между медной солью и витамином, корректного подбора условий кристаллизации был выделен новый комплекс медь-инозитол. Биологическое тестирование на непатогенном штамме бактерий Mycolicibacterium smegmatis показало эффективность, соизмеримую с действием рифампицина – препарата первого ряда лечения туберкулеза, что открывает перспективы дальнейшего углубленного исследования комплекса на патогенных штаммах туберкулеза и создание новых на основе других жизненно важных металлов.

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