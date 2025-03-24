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Дачникам рассказали, где лучше всего размещать скворечники

В Минэкологии МО рассказали, что скворечники стоит размещать вдали от огородов
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Jkush/Shutterstock/FOTODOM

В Московский регион начали возвращаться скворцы, которых считают предвестниками настоящей весны. Часто птицы прилетают в прошлогодние скворечники, но не всегда находят их свободными из-за высокой конкуренции. Поэтому смастерить пару новых домиков всегда полезно. Более того, заботясь о подходящем жилье для скворцов, можно защитить свои сады и огороды. Об этом рассказали в пресс-службе Минэкологии Подмосковья. Сообщение ведомства цитирует «Радио 1».

«Скворцы — любители ягод, они с удовольствием лакомятся малиной, шелковицей, виноградом, смородиной, земляникой, клубникой, вишней, яблоками и грушами. Жителям, которые вешают скворечники, советуют выбирать места подальше от теплиц и огородов, отдавая предпочтение дворам и лесопарковым зонам», — отметили в министерстве.

Если скворечник уже установлен на участке, специалисты советуют защищать урожай с помощью отпугивающих приспособлений. Подойдут блестящие и гремящие предметы, подвешенные на веревке вблизи теплиц, к примеру, крышки от банок, старые компакт-диски или куски хромированного железа.

О возвращении скворцов в Москву стало известно еще в начале марта. Сообщалось, что птиц заметили на Красной Пресне, в Тушино, Филях и в Новой Москве. Пернатые прилетели на две недели раньше, чем обычно, что связывают с необычно ранним наступлением фенологической весны в 2025 году.

Синоптик Татьяна Позднякова ранее сообщила, что первый день весны в столице стал одним из самых теплых за сто лет.

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