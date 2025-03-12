АКОРТ предложила ФАС ограничить агрессивные скидки маркетплейсов

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), представляющая интересы крупнейших российских ритейлеров, обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с предложением ограничить объем инвестиций маркетплейсов в скидки, сообщает РИА «Новости».

В АКОРТ считают, что подобная практика дает маркетплейсам несправедливое конкурентное преимущество.

В обращении организации, текст которого имеется в распоряжении агентства, говорится, что доля маркетплейсов на рынке непродовольственной розницы с 2021 по 2023 год выросла более чем в 3 раза, достигнув 19%. Отмечается, что представитель ассоциации подтвердил факт отправки письма.

«По итогам 2024 года она превысит 28%. В свою очередь, доля офлайн-ритейла сократится на 21 п.п. за тот же период (2021-2024 гг.). По прогнозам, в ближайшие годы доля маркетплейсов на рынке удвоится», — указано в тексте.

По мнению АКОРТ, маркетплейсы используют «антиконкурентную практику ценового демпинга, которая позволяет им обеспечивать существенно более низкие цены на товары» по сравнению с традиционными каналами продаж. В ассоциации считают, что это приводит к разнице в цене между маркетплейсами и офлайн-ритейлом в среднем по категориям до 30–50%.

Такая ситуация, считают в организации, может привести к устранению здоровой конкуренции на рынке. В связи с этим АКОРТ призывает ФАС разработать комплекс мер, направленных на регулирование деятельности всех ключевых маркетплейсов.

«В частности, предлагается ограничить предельный размер финансирования «глубоких» скидок за счет маркетплейса, зафиксировать максимальный размер скидки, а также регламентировать ситуации, в которых она может предоставляться», — говорится в письме.

По мнению гендиректора Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей Алексея Молодых, крупнейшие маркетплейсы реализуют одностороннюю политику собственных интересов, в том числе регулируя цены на те или иные товары и категории.

По его словам, это влияет не только на селлеров и других участников рынка, но и на потребителей, у которых будет расти зависимость от промоакций и импульсных покупок.

«Модель такого роста предполагает, что рано или поздно придет время для возврата миллиардных инвестиций. А сделать это будет возможно только за счет повышения цен и комиссий», — добавил он.