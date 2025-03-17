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ФАС предложила торговым сетям присоединиться к инициативе по ограничению наценок

ФАС РФ предложила ввести ограничения на наценки для крупнейших торговых сетей
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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила ввести ограничения на наценки для всех крупнейших торговых сетей, которые еще не присоединились к инициативе по регулированию цен на социально значимые продукты. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«ФАС России совместно с другими органами власти работают над привлечением производителей и торговых сетей, а также отраслевых объединений к ограничению цен и наценок на наиболее востребованные позиции социально значимых продовольственных товаров», — говорится в сообщении.

Служба направила к сетям обращение, не поддержавшим эту инициативу ранее, с предложением повторно рассмотреть возможность присоединения к ней. Кроме того, ФАС предложила Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) обсудить с неприсоединившимися сетями вопрос принятия добровольных обязательств по ограничению цен.

В случае согласия торговые сети предоставят ФАС информацию о товарных позициях, по которым будут действовать такие обязательства. В ФАС России подчеркнули важность социально ответственного подхода со стороны торговых сетей, которые берут на себя подобные обязательства. Ведомство считает, что участие ретейлеров в этой инициативе не только повысит доступность социально значимых продуктов для населения, но и усилит конкурентоспособность самих сетей.

13 марта сообщалось, что ФАС России проверит наценки торговых сетей на товары первой необходимости.

6 марта сообщалось, что ФАС инициировала запросы более чем к 90 производителям сырого молока с целью оценки конкурентной ситуации на данном рынке. Все компании должны предоставить данные о ключевых показателях своей финансовой и хозяйственной деятельности, связанных с производством и продажей сырого молока.

Ранее в России подешевели шесть жизненно важных лекарств.

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