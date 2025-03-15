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Ученые впервые составили прогноз погоды для загадочного межзвездного объекта

TAJL: в 20 световых годах от Земли блуждает объект с похожей на торт атмосферой
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ESO/L. Calçada

Американские астрономы из Бостонского университета впервые составили прогноз погоды для экзопланетного объекта SIMP 0136+0933. Анализ с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» (JWST) показал, что небесное тело имеет сложную слоистую атмосферу с облаками из железа и минералов, а также полярные сияния. Исследование опубликовано в научном издании The Astrophysical Journal Letters (TAJL).

SIMP 0136+0933 находится в туманности Карина, примерно в 20 световых годах от Земли. Этот объект не является ни планетой, ни звездой.

«Он не вращается вокруг звезды, но его масса меньше, чем у типичного коричневого карлика, или «неудавшейся звезды»», — объяснила ведущий автор исследования Эллисон Маккарти.

Ученые использовали спектрографы JWST для наблюдения за объектом в ближнем и среднем инфракрасном диапазонах. В течение шести часов они собрали около 6000 наборов данных, которые позволили создать кривые блеска, показывающие, как менялась яркость объекта на разных длинах волн.

Изучение данных показало, что атмосфера SIMP 0136+0933 состоит из нескольких слоев, напоминающих торт. Нижний слой облаков состоит из железа, средний — из магниевого минерала форстерита, а верхний — из высотных горячих пятен, вероятно, связанных с радиополярными сияниями. Последние напоминают земные полярные сияния, но происходят в радиодиапазоне.

Кроме того, исследователи предположили наличие в атмосфере химических соединений на основе углерода, таких как оксид углерода, которые поглощают излучение на определенных длинах волн.

Исследование SIMP 0136+0933 открывает новые горизонты для изучения атмосфер экзопланет и других загадочных объектов. Это важный шаг к пониманию разнообразия атмосфер во Вселенной и их влияния на потенциальную обитаемость далеких миров.

Ранее астрономы нашли четыре мини-планеты у ближайшего соседа Солнца.

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