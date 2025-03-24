В Москве обнаружили предмет, похожий на мину-лепесток

360.ru: в Новой Москве нашли похожий на мину-лепесток предмет

Сегодня утром в Новой Москве обнаружили предмет, похожий на мину-лепесток. На место ЧП выехали экстренные службы, территорию оцепили, передает 360.ru со ссылкой на свой источник в экстренных службах.

Подозрительный предмет нашли в Воскресенском, уточнил источник. Находится он на расстоянии примерно 300 метров от жилых домов. Место ЧП оцеплено, там работают эксперты, подробности уточняются.

Напомним, в минобороны РФ сообщали, что российские военные инженеры в процессе разминирования освобожденных территорий Курской области обнаружили кассетные противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток», использование которых запрещено Женевской конвенцией. Подчеркивается, что это создает угрозу для мирного населения в освобожденных районах.

Ранее похожий на мину предмет нашли у здания суда в Москве.