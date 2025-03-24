Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве обнаружили предмет, похожий на мину-лепесток

360.ru: в Новой Москве нашли похожий на мину-лепесток предмет
close
РИА «Новости»

Сегодня утром в Новой Москве обнаружили предмет, похожий на мину-лепесток. На место ЧП выехали экстренные службы, территорию оцепили, передает 360.ru со ссылкой на свой источник в экстренных службах.

Подозрительный предмет нашли в Воскресенском, уточнил источник. Находится он на расстоянии примерно 300 метров от жилых домов. Место ЧП оцеплено, там работают эксперты, подробности уточняются.

Напомним, в минобороны РФ сообщали, что российские военные инженеры в процессе разминирования освобожденных территорий Курской области обнаружили кассетные противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток», использование которых запрещено Женевской конвенцией. Подчеркивается, что это создает угрозу для мирного населения в освобожденных районах.

Ранее похожий на мину предмет нашли у здания суда в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами