В Курской области обнаружили запрещенные мины «Лепесток»

МО РФ: в Курской области при разминировании нашли запрещенные ПФМ-1 «Лепесток»

Российские военные инженеры в процессе разминирования освобожденных территорий Курской области обнаружили кассетные противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток», использование которых запрещено Женевской конвенцией. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

По информации ведомства, вторгшиеся в регион формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе боевых действий применяли различные типы снарядов. В том числе они использовали боеприпасы, производимые в странах — членах НАТО.

«Инженерными подразделениями обнаружены запрещенные Женевской конвенцией боеприпасы, включая <...> ПФМ-1 «Лепесток», что создает <...> угрозу для мирного населения в освобожденных районах», — говорится в заявлении.

В тексте подчеркивается, что российским саперам предстоит выполнить существенный объем работ при разминировании территорий.

14 марта временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что на освобожденных территориях региона начались работы по поиску и ликвидации взрывоопасных предметов. Как он сказал, многие эвакуированные граждане стремятся как можно скорее вернуться домой, но российским военнослужащим требуется время для отведения линии фронта на безопасное расстояние и полного разминирования населенных пунктов.

Ранее в РФ заочно осудили украинского офицера, причастного к обстрелу села в Курской области снарядами с ядом.