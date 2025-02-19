Похожий на мину предмет нашли у здания суда в Москве

Похожий на мину предмет нашли у забора здания Московского апелляционного суда, расположенного на проспекте генерала Дорохова. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев.

По информации канала, речь идет о прямоугольном металлическом предмете размером 20 на 10 см. Он имеет камуфляжный окрас и издает писк.

Сотрудники оперативных служб работают на месте. Территория, где был обнаружен подозрительный предмет, оцеплена.

В мае 2024 года сообщалось, что во дворе жилого дома в районе улицы Хачатуряна в Москве нашли предмет, похожий на мину «Лепесток». Находка была обнаружена около бордюра.

В марте прошлого года сообщалось, что в Каменске-Уральском в многоэтажном жилом доме нашли гранату. Инцидент произошел в многоэтажном доме на улице Набережной. Предварительно, ремонтная бригада нашла на крыше здания гранату и патроны. На место прибыли сотрудники силовых ведомств. Гражданских лиц увели, а само здание оцепили.

Ранее россиянин бросил гранату в машину ЧОП, но сжег автомобиль соседки.