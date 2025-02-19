Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Похожий на мину предмет нашли у здания суда в Москве

Baza: у здания Московского апелляционного суда нашли похожий на мину предмет
close
Алексей/Яндекс Карты

Похожий на мину предмет нашли у забора здания Московского апелляционного суда, расположенного на проспекте генерала Дорохова. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев.

По информации канала, речь идет о прямоугольном металлическом предмете размером 20 на 10 см. Он имеет камуфляжный окрас и издает писк.

Сотрудники оперативных служб работают на месте. Территория, где был обнаружен подозрительный предмет, оцеплена.

В мае 2024 года сообщалось, что во дворе жилого дома в районе улицы Хачатуряна в Москве нашли предмет, похожий на мину «Лепесток». Находка была обнаружена около бордюра.

В марте прошлого года сообщалось, что в Каменске-Уральском в многоэтажном жилом доме нашли гранату. Инцидент произошел в многоэтажном доме на улице Набережной. Предварительно, ремонтная бригада нашла на крыше здания гранату и патроны. На место прибыли сотрудники силовых ведомств. Гражданских лиц увели, а само здание оцепили.

Ранее россиянин бросил гранату в машину ЧОП, но сжег автомобиль соседки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами