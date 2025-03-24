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Задержание сотрудника контрольно-надзорного органа РФ попало на видео

ФСБ показала кадры задержания сотрудника контрольно-надзорного органа России

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России показала видео задержания сотрудника одного из контрольно-надзорных органов РФ, подозреваемого в государственной измене. Кадры опубликовало РИА Новости.

На кадрах показан момент задержания подозреваемого. Сотрудники спецслужбы подбежали к фигуранту, после чего положили его на землю и надели наручники. Мужчину посадили в служебный автомобиль и отвезли на допрос. Также на кадры попало заседание суда, где задержанному избрали меру пресечения.

О задержании подозреваемого ФСБ сообщалось несколькими часами ранее. Сотрудник какого именно контрольно-надзорного органа задержан, не уточняется.

По данным силовиков, в 2024 году задержанный по собственному желанию передал украинской стороне информацию о работах, проводимых для защиты объектов промышленности и энергетики приграничных территорий России, а также местах расположения подразделений Вооруженных сил страны.

Ранее в Севастополе пенсионерка получила 16 лет за передачу данных о российских объектах ВСУ.

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