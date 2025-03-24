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Жители Кропоткина рассказали о последствиях атаки БПЛА

Mash: жители Кропоткина сообщили о сильном взрыве
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Inna Varenytsia/Reuters

Жители Кропоткина сообщили об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) и зафиксировали на видео звуки взрыва. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Kub Mash.

На видео слышен гул дрона и сильный взрыв. Местные жители заявили, что инцидент произошел в городе ночью. По данным канала, в одном из домов в городе выбило окна.

До этого Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей писал, что не менее пяти взрывов произошло над Брянском, предположительно, в результате работы систем ПВО. По словам очевидцев, первый взрыв был самым мощным, после чего последовали еще четыре.

В ночь на 24 марта Минобороны России сообщило о том, что над регионами страны менее чем за час были ликвидированы 28 украинских БПЛА.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности к налетам, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что количество ударов беспилотников по территории России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что курский чиновник успел выпрыгнуть из автомобиля перед атакой дрона.

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Атаки БПЛА на Россию
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