Минздрав назвал точную причину гибели детей в Красной Сопке

Судебно-химическая экспертиза Минздрава России подтвердила, что смерть четырех детей в поселке Красная Сопка Красноярского края произошла от острого отравления инсектицидами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

«Согласно заключению экспертов, смерть четверых детей наступила в результате острого отравления деструктивным ядом (инсектицидами) системного действия», — говорится в сообщении.

Трагедия произошла в конце сентября 2024 года, когда шесть членов семьи из села Красная Сопка почувствовали сильное недомогание после ужина пельменями и курицей из местного магазина. Из всей семьи остались в живых только отец и мать — женщина была на девятом месяце беременности.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело. В пресс-службе СК заявили, что приоритетной версией произошедшего является попадание в организм компонентов средства от насекомых. 34-летний глава семейства проходит подозреваемым по делу о причинении смерти по неосторожности, ему может грозить до четырех лет лишения свободы. Следователи предъявили ему обвинение. Мужчина был отпущен под подписку о невыезде.

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