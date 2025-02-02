«Мать обнаружила тело в кроватке». В семье, где 4 детей погибли от дихлофоса, умер младенец

В красноярской семье, где осенью 2024 года четверо детей умерли от отравления дихлофосом, скончался еще один ребенок. Трехмесячного младенца обнаружили мертвым утром 2 февраля. По предварительным данным, мальчик захлебнулся рвотой. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В красноярской семье, которая осенью прошлого года отравилась дихлофосом, умер трехмесячный ребенок. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

«В селе Красная сопка погиб трехмесячный ребенок. Тело обнаружила в кроватке его мать. Предварительно, следов насильственной смерти не установлено», — уточнили в ведомстве.

По данным прокуратуры, младенец находился на грудном вскармливании, никаких заболеваний у ребенка диагностировано не было, на учете в медицинских учреждениях он не состоял. По словам матери, привычный рацион не менялся.

Предварительно, причиной смерти могла стать асфиксия из-за рвотных масс .

Следователи назначили проверку, ее результаты проконтролирует прокуратура. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности (ст.109 УК РФ).

«Проснулись, видим, что его вырвало»

Отец погибшего мальчика рассказал «МК в Красноярске», что накануне трагедии младенец уснул после кормления. Вместе с ним уснули и родители. По словам мужчины, семья спала рядом.

«Проснулись, видим, что его вырвало», — сообщил Дмитрий.

Издание уточняет, что в тот момент ребенок уже не подавал признаков жизни.

Отравление дихлофосом

Ранее в этой семье произошла другая трагедия. 21 сентября родители и четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет обратились к медикам с жалобами на тошноту и рвоту, всю семью экстренно госпитализировали. В тот же день умерли 13-летний мальчик и шестилетняя девочка. На следующий день скончался еще один ребенок — 11-летняя девочка, а через сутки — их 12-летняя сестра. Мать, которая находилась на девятом месяце беременности, и отец выжили.

Следователи рассматривали несколько версий случившегося: отравление средством для борьбы с насекомыми, продуктами с неизвестным веществом или продуктами собственного хозяйства.

Мать погибших детей на допросе рассказала, что накануне купила в местном магазине «Олимп» курицу и пельмени, которые вся семья ела в день перед отравлением. Сотрудники СК выяснили, что в торговую точку поступали товары без необходимых документов. Однако другие жители села к медикам с похожими симптомами не обращались.

В прокуратуре позже заявили, что у семьи было подсобное хозяйство и домашние животные, поэтому рассматривали и вариант отравления продуктами собственного производства. Кроме того, в ведомстве сообщили, что изъяли из дома сыпучее вещество светлого цвета в полимерном пакете без маркировки, а также антибиотик для крупного рогатого скота. На полу в доме были разбросаны «растительные пестициды».

О том, что семья могла отравиться именно ими, писала Baza. При этом предполагалось, что родители или дети могли случайно добавить их в еду вместо соли. Об этом же говорила сестра главы семьи Ирина, по словам которой яд могли перепутать с приправой, лежащей «просто в целлофановом мешочке».

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Впоследствии судмедэксперты обнаружили в организмах погибших детей комплекс синтетических компонентов: циперметрин, тетраметрин, транефлутрин и их синергетик — пиперонилбутоксид. Следователи пришли к выводу, что дети умерли в результате отравления дихлофосом — в день перед отравлением отец обрабатывал им дом от насекомых.

«Он брызгал везде, то есть хаотично распылял. Эксперты говорят, что в результате попадания через еду, вдыхания через нос, контакта с игрушками, контакта с одеждой, контакта с бытовыми предметами — все это повлекло отравление этих органов и последующую смерть», — сообщало агентство РИА Новости со ссылкой на источник в региональном СК.

На допросе отец семейства признал свою вину. Мужчине предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.