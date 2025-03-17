На Камчатке россиянка зарегистрировала у себя более 115 мигрантов

Жительница Петропавловска-Камчатского попала под суд из-за нарушения миграционного законодательства. Об этом сообщает управление МВД по региону.
По версии правоохранителей, 39-летняя женщина зарегистрировала у себя в жилье не менее 115 иностранцев, при этом они у нее не жили. За прописку мигранты платили подозреваемой деньги.
В отношении женщины возбудили уголовное дело.
«Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сообщается в публикации.
Фигурантка процесса может получить срок до трех лет лишения свободы.
Известно, что подозреваемую уже судили за подобное преступление. Женщина нигде официально не работает.
До этого в Новом Уренгое женщина зарегистрировала у себя пятерых иностранцев, которые по факту у нее не жили. В отношении хозяйки квартиры возбудили дело по статье о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина. Она получила штраф в размере 30 тысяч рублей.
Ранее в МВД раскрыли порядок штрафов собственникам за нелегальных мигрантов в жилье.