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В МВД раскрыли порядок штрафов собственникам за нелегальных мигрантов в жилье

МВД: штрафы до 4 тыс. рублей грозят за отказ регистрировать мигрантов в жилье
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Пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю

Штрафы до 4 тыс. рублей грозят собственникам жилья за отказ регистрировать мигрантов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на релиз главного управления по вопросам миграции (ГУВМ) МВД России.

«Постановка иностранца на учет — это обязанность собственника. Если собственник сдает в аренду жилое помещение, но отказывает в постановке на учет по месту пребывания, это является административным правонарушением и влечет за собой наложение штрафа на собственника в размере до 4 тысяч рублей», — рассказали в МВД.

В правоохранительных органах напомнили, что для регистрации мигрантов существует два пути — сделать учет по месту пребывания и регистрация по месту жительства. При этом оба варианта не допускают возможности регистрировать в месте своего проживания родственников или иным образом распоряжаться жильем.

Также собственники жилья в любой момент могут сообщить в ОВД о расторжении договора аренды и снять иностранца с учета. Для этого необходимо написать и направить соответствующее заявление.

До этого директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов сообщил, что в 2024 году судебные приставы принудительно выдворили из России почти 90 тысяч мигрантов.

Ранее Медведев призвал выдворять из РФ мигрантов с наркозависимостью.

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