Россиянам рассказали, как похудеть без диет и выматывающих тренировок

Биохимик Заломаева: за месяц можно сбросить до четырех килограммов лишнего веса

Похудение не должно превращаться в изнурительный процесс с жесткими диетами и изнурительными тренировками. Сбросить лишние килограммы можно легко и без стресса, если подойти к этому с умом. Об этом в интервью kp.ru сообщила нутрициолог, биохимик Анастасия Заломаева.

«Обычно рекомендуется снижать вес не более 0,5-1 килограмма в неделю, что составляет примерно 2-4 килограмма в месяц. Однако каждый человек индивидуален, и скорость похудения может зависеть от многих факторов», — отметила эксперт.

Для эффективного похудения, по ее словам, необходимо создать дефицит калорий — тратить больше энергии, чем потреблять. Этого можно достичь за счет небольшого увеличения физической активности или корректировки рациона. Также стоит помнить, что нет абсолютно вредных продуктов, главное — соблюдать меру, подчеркнула Заломаева.

Чтобы сохранить достигнутый результат, она посоветовала сделать здоровое питание и умеренную физическую активность привычной частью жизни.

Недавно ученые из Университета Англии Раскин (ARU) установили, что резкое похудение повышает риск летального исхода на 54% у людей с болезнями сердца и сосудов.

По словам специалистов, ключевую роль в сохранении здоровья сердца и сосудов играет стабильность веса. При необходимости его снижения процесс должен идти медленными темпами. Исследователи предостерегли от использования инъекционных препаратов для похудения, поскольку именно они часто способствуют потенциально опасному ускоренному похудению.

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