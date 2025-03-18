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Россиянам рассказали, как похудеть без диет и выматывающих тренировок

Биохимик Заломаева: за месяц можно сбросить до четырех килограммов лишнего веса
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Freepik.com

Похудение не должно превращаться в изнурительный процесс с жесткими диетами и изнурительными тренировками. Сбросить лишние килограммы можно легко и без стресса, если подойти к этому с умом. Об этом в интервью kp.ru сообщила нутрициолог, биохимик Анастасия Заломаева.

«Обычно рекомендуется снижать вес не более 0,5-1 килограмма в неделю, что составляет примерно 2-4 килограмма в месяц. Однако каждый человек индивидуален, и скорость похудения может зависеть от многих факторов», — отметила эксперт.

Для эффективного похудения, по ее словам, необходимо создать дефицит калорий — тратить больше энергии, чем потреблять. Этого можно достичь за счет небольшого увеличения физической активности или корректировки рациона. Также стоит помнить, что нет абсолютно вредных продуктов, главное — соблюдать меру, подчеркнула Заломаева.

Чтобы сохранить достигнутый результат, она посоветовала сделать здоровое питание и умеренную физическую активность привычной частью жизни.

Недавно ученые из Университета Англии Раскин (ARU) установили, что резкое похудение повышает риск летального исхода на 54% у людей с болезнями сердца и сосудов.

По словам специалистов, ключевую роль в сохранении здоровья сердца и сосудов играет стабильность веса. При необходимости его снижения процесс должен идти медленными темпами. Исследователи предостерегли от использования инъекционных препаратов для похудения, поскольку именно они часто способствуют потенциально опасному ускоренному похудению.

Ранее фитнес-тренер рассказала, как эффективно привести себя в форму к лету.

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