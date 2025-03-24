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Россиянам рассказали, по каким признакам можно распознать хроническую усталость

Врач Исаев: мышечные боли могут быть признаками хронической усталости
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Josep Suria/Shutterstock/FOTODOM

Люди с синдромом хронической усталости (СХУ) могут испытывать выраженную физическую усталость, которая не связана с нагрузкой. Об этом kp.ru рассказал врач-психиатр, нарколог, к.м.н., руководитель столичной клиники Руслан Исаев.

По его словам, такая усталость не проходит после отдыха, однако, не сопровождается нарушениями настроения и мышления, как при депрессии. Симптомы СХУ могут усиливаться после минимальной физической активности. У пациентов могут быть «туман в голове», мышечные и суставные боли, иммунологические нарушения, гормональные и эндокринные дисфункции.

«СХУ часто имеет соматическую природу: эндокринные заболевания (например, гипотиреоз), хронические вирусные инфекции, анемия, дефицит витамина D. Поэтому лечение ориентировано, в первую очередь, на поиск и устранение первопричины, а психотерапия отходит на второй план», — добавил Исаев.

Руководитель Клиники диетологии и нутритивной поддержки Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета, врач-эндокринолог Екатерина Иванникова до этого рассказала «Газете.Ru», что хроническая усталость может указывать на проблемы с щитовидной железой или сахарный диабет.

Ранее ученые нашли неожиданную связь между воспалением в мозге и хронической усталостью.

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