Ученые нашли неожиданную связь между воспалением в мозге и хронической усталостью

Американские нейробиологи из Университета Флориды и Университета Вашингтона в Сент-Луисе обнаружили связь между мышечной усталостью и нейровоспалением. Об этом сообщает портал The Conversation.

Исследование, проведенное на плодовых мушках и мышах, показало, что воспаление мозга напрямую влияет на мышечную выносливость, не повреждая сами мышцы.

Нейровоспаление обычно возникает при таких состояниях, как длительный ковид, болезнь Альцгеймера и черепно-мозговые травмы. Как показали тесты, оно активирует иммунную систему мозга, что приводит к выделению цитокинов. Эти химические вещества, попадая в мышцы, нарушают работу митохондрий, снижая выработку энергии и вызывая усталость.

Специалисты предполагают, что этот механизм может быть универсальным для различных заболеваний, включая инфекции и нейродегенеративные расстройства.

Сегодня команда тестирует нейтрализующие антитела для блокировки цитокинов, что может стать новым методом лечения мышечной усталости. Исследование открывает перспективы для разработки терапии, улучшающих качество жизни миллионов людей, страдающих от хронической усталости.

Ранее стали известны заболевания, на которые указывает хроническая усталость.