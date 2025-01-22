Названы заболевания, на которые указывает хроническая усталость

Хроническая усталость может указывать на проблемы с щитовидной железой или сахарный диабет, рассказала «Газете.Ru» руководитель Клиники диетологии и нутритивной поддержки Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета, врач-эндокринолог Екатерина Иванникова.

О хронической усталости можно говорить, когда соблюдены все условия режима дня, так называемого «труда и отдыха», то есть человек ложится спать в районе 23:00, не перетруждается, добавляет прогулки, соблюдает правильный рацион питания, но все равно чувствует усталость.

«Если психотерапевт, психолог или невролог не нашли патологию в своей области, рекомендуется обратиться в штатном порядке к эндокринологу для исключения заболеваний щитовидной железы. Для этого достаточно сдать кровь для определения уровня тиреотропного гормона (ТТГ), который позволит оценить, насколько функция щитовидной железы изменена. Есть ряд симптомов у так называемого гипотиреоза – снижения функции щитовидной железы, куда в том числе входят и состояние усталости, плаксивости, какого-то депрессивного настроя», – рассказал врач.

Дальше необходим контроль уровня гликированного гемоглобина, или «сахара», в крови за последние 3 месяца особенно это касается лиц с избыточной массой тела и увеличением объема талии до 94 см у мужчин и 80 сантиметров у женщин.

«Это очень важно делать, потому что сахарный диабет, так же, как и патологии щитовидной железы могут достаточно длительное время развиваться без каких-то ярких клинических симптомов. То есть, в отличие, например, от ОРВИ, когда у нас болит горло, когда у нас заложен нос, выражен дискомфорт, здесь будет выражена слабость, сонливость, дискомфорт и неудовлетворенность качеством жизни (в том числе с психологической точки зрения). Это может быть связано с патологией эндокринной системы», — заключила врач.

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