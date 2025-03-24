В РФ утвердили стратегию реализации семейной и демографической политики до 2036 года

Правительство РФ утвердило стратегию по реализации семейной и демографической политики и поддержке многодетных семей до 2036 года. Об этом сообщил Михаил Мишустин, передает пресс-служба кабмина.

Во время совещания с вице-премьерами Мишустин рассказал, что данная стратегия нацелена на решение комплекса задач, выполнение которых позволит повысить рождаемость.

«Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей — одна из наших национальных целей, которые поставлены руководителем государства», — сказал премьер РФ.

До этого заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова заявила, что в России планируют строить города с инфраструктурой для семей, в том числе многодетных.

По ее словам, при проектировании пространств и социальных объектов в населенных пунктах важно учитывать их мнение. Депутат добавила, что приоритетным вопросом семейной политики в стране в 2025 году также будут критерии нуждаемости многодетных.

Ранее был назван максимальный размер пособия по беременности и родам в 2026 году.