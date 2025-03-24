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В Новой Москве обнаружили взрывное устройство

Мину-лепесток нашли на территории строительного городка в Новой Москве
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Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

Взрывное устройство обнаружено на территории строительного городка в Новой Москве. Об этом сообщил Telegram-канал агентства «Москва» со ссылкой на источник.

По предварительным данным «Москвы», найденный предмет — мина-лепесток.

В данный момент на месте работают оперативные службы.

13 марта Федеральная служба безопасности РФ на фоне активности диверсионно-террористической деятельности спецслужб Украины попросила граждан не принимать от незнакомцев подарки и посылки.

В марте ФСБ пресекла серию терактов украинских спецслужб в отношении российских военных и госслужащих. Взрывчатые устройства предназначались адресатам в Москве, Воронеже, а также в Краснодарском крае и Саратовской области. Их отправил с помощью «Почты России» завербованный украинскими спецслужбами гражданин Российской Федерации 2003 года рождения.

Ранее в Севастополе оцепили территорию у здания Заксобрания из-за свертка под машиной.

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