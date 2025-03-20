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В Севастополе оцепили территорию у здания Заксобрания из-за свертка под машиной

SHOT: центр Севастополя перекрыли из-за подозрительного свертка на днище машины
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Telegram-канал «Baza»

В Севастополе под припаркованным у здания Заксобрания автомобилем нашли прикрепленный к днищу подозрительный сверток. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Территорию вокруг здания на улице Ленина перекрыли. Telegram-канал Baza опубликовал видео от очевидцев, на которое попал момент, как к зданию Заксобрания прибыли сотрудники экстренных служб. Также SHOT утверждает, что на место приехали взрывотехники.

В четверг, 13 марта, Федеральная служба безопасности России пресекла серию терактов украинских спецслужб в отношении российских военных и госслужащих. В аэропорту Челябинска в почтовых отправлениях обнаружено пять посылок, содержащих самодельные взрывные устройства, закамуфлированные под подарочные парфюмерные наборы, которые были обезврежены прибывшими на место происшествия взрывотехниками. Взрывные устройства предназначались адресатам в Москве, Воронеже, в Краснодарском крае и в Саратовской области.

В конце февраля ФСБ предотвратила теракт против крымского митрополита Тихона. В заявлении спецслужбы говорится, что в декабре они получили самодельную бомбу и должны были осуществить теракт во время пребывания митрополита в Москве. Один из задержанных заявил, что взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре.

Ранее суд в Челябинске арестовал агента Киева, разославшего бомбы участникам СВО.

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