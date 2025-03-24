«Не любят жару и кусают по утрам»: россиянам раскрыли секреты защиты от клещей

В этом сезоне клещи просыпаются раньше обычного на фоне аномально теплой весны. Однако их количество предстоящим летом резко сократится, если установится жаркая погода — тепло они не любят, рассказал директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов. В беседе с Общественной Службой Новостей он призвал соблюдать меры профилактики и учитывать, что чаще всего кровососущие кусают россиян в определенные часы пика активности.

Основные правила защиты от клещей следует строго соблюдать вплоть до наступления жаркого лета, а лучше и после него, отметил эколог.

«Наши обычные клещи переносят в некоторых регионах опасный энцефалит. Часто после их укуса можно заболеть болезнью Лайма (боррелиоз). Кстати, эта инфекция передается не моментально, если даже клещ впился», – предупредил Пукалов.

Сейчас укусы клещей уже начали регистрироваться, отметил эксперт. Обитают они в основном в тенистых, влажных уголках леса, а присасываются чаще в утренние и вечерние часы. Так, наиболее активны они до 11.00 и после 18.00. По словам эколога, это связано с тем, что для клещей предпочтительнее температура воздуха от 18 до 20 градусов, если же она достигает 25 градусов или снижается до 8 и ниже, то они становятся менее активными.

Как и при 8 градусах тепла, когда для них уже холодновато», – сообщил эколог.

Напомним, врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина отмечала, что многие ошибочно ждут падения клеща с дерева, однако на самом деле они цепляются за траву и кустарники высотой не более 1,5 метра. Она посоветовала выбирать светлую и закрытую одежду, чтобы заметить паразита до того, как он доберется до кожи, а также не забывать об использовании репеллентов.

Ранее ученые предупредили о возможном появлении клещей в квартирах.