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Ученые предупредили о возможном появлении клещей в квартирах

Pravda.Ru: клещи могут поселиться в квартирах
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Global Look Press

На фоне изменения климата клещи чаще начали появляться в жилых помещениях, поэтому важно проверять квартиру на их наличие. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных ученых.

«Особую тревогу вызывает способность клещей выживать в квартире до нескольких дней, а также их способность откладывать яйца. В связи с этим рекомендуется регулярно осматривать возможные места их скопления и соблюдать меры предосторожности», — говорится в сообщении.

Эксперты уточнили, что они могут проникать в помещения на шерсти домашних животных, а также на одежде или обуви людей. Обычно они живут в местах с повышенной влажностью или труднодоступных зонах, например, на краях ковров, в дверных проемах, плинтусах и складках штор.

Ученые из Университета Масарика в Чехии до этого установили, что самой привлекательной для клещей является вторая группа крови. Понимание механизмов, привлекающих паразитов к определенной группе крови, может стать основой для разработки новых методов защиты от укусов и профилактики опасных заболеваний, передаваемых этими паразитами.

Ранее россиянам объяснили, как защититься от укусов клещей.

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