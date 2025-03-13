В Тамбове арестовали главу местного филиала «Газпрома»

Ленинский районный суд Тамбова арестовал на два месяца генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Тамбовской области в Telegram-канале.

Стефанову предъявлено обвинение в хранении наркотиков в крупном размере по части 2 статьи 228 УК РФ, которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Глава тамбовского филиала «Газпрома» был задержан в начале недели. По данным агентства РИА Новости, вместе с ним силовики арестовали руководителя областного «Водгазхоз» Руслана Брагарника. У обоих изъяли кокаин. Официальные представители правоохранительных органов эту информацию не комментировали.

Роману Стефанову 45 лет. Он окончил Военный инженерно-космический университет, Академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, а также академию правосудия. После службы в армии он работал в структурах «МРСК Центра». С декабря 2021 года Стефанов занимает должность генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов».

В феврале в Татарстане полицейского заподозрили в сбыте наркотиков. По данным следствия, страж порядка предложил знакомому купить у него наркотик за пять тысяч рублей. Потенциальный покупатель отказался от предложения и обратился к коллегам полицейского с заявлением. В результате наркосбытчика задержали и уволили из органов.

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