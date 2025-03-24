МЧС: в Ростове-на-Дону ликвидировали пожар в ТЦ и пятиэтажном жилом доме

В Ростове-на-Дону потушили пожар в пятиэтажном доме. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ в Telegram-канале.

«В Ростове-на-Дону ликвидировано открытое горение кровли пятиэтажного дома», — говорится в сообщении.

Утром 24 марта в Ростове-на-Дону загорелся торговый центр. Огонь охватил фасад ТЦ и распространился на площади 500 квадратных метров. По данным МЧС, возгорание произошло из-за короткого замыкания в вывеске на фасаде здания.

Огонь с ТЦ перекинулся на кровлю соседнего пятиэтажного жилого дома. Кровля горела на площади 800 квадратных метров. Жильцов эвакуировали. К тушению пожара привлекли 100 сотрудников и 29 единиц техники.

К 07:24 пожар на кровле торгового центра был полностью ликвидирован. В МЧС РФ сообщили, что в настоящее время на месте инцидента работают дознаватели.

Ранее огонь уничтожил десятки машин на автостоянке в Приморье.