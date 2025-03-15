Назван топ российских направлений для отдыха большой семьей

Чаще всего россияне большими семьями отдыхают в Москве и Петербурге

На поездах большие семьи чаще всего ездили в Москву (20%), Санкт-Петербург (8%), Адлер (5%), Анапу (4%), Краснодар (4%), Ростов-на-Дону (3%), Сочи (3%), Симферополь (2%) и Новороссийск (2%), а также в Казань (2%). Это показало исследование сервиса Туту, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В рамках авиаперелетов среди больших семей были популярны Москва (19%), Сочи (18%), Санкт-Петербург (9%), Калининград (6%), Махачкала (4%), Минеральные Воды (3%), Екатеринбург (2%), Ереван (2%), Баку (2%) и Тюмень (2%).

На автобусах большие семьи чаще всего ездили в такие города, как Москва (10%), Санкт-Петербург (5%), Краснодар (5%), Анапа (4%), Ростов-на-Дону (4%), Геленджик (3%), Симферополь (2%), Новороссийск (2%), Великий Новгород (1%) и Новосибирск (1%).

Эксперты выбрали из этого списка российские направления, где, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, понравится и старшему поколению, и младшему.

Первое — Ростов-на-Дону. Там можно покататься на кораблике по Дону, зайти на рынок, попробовать раков и другие блюда донской кухни, узнать больше о жизни Шолохова (особенно если в семье есть школьники), пройти посвящение в казаки. Побывать в Пролетарском районе, часть которого раньше была отдельным городом под названием Нахичевань.

Второе — Краснодар. Можно прогуляться по одному из самых красивых парков России — парку «Краснодар», где много необычных деревьев, которые наверняка произведут впечатление на старшее поколение. И — арт-объектов и развлечений, которые точно понравятся младшим. Узнать, почему Краснодар называют собачкиной столицей, и загадать желание у одноименного памятника. Поужинать всем вместе: Краснодар прекрасен с точки зрения гастрономии.

Третье — Калининград. Можно послушать орган в соборе, выпить кофе в Рыбной деревне, отправиться в Музей Мирового океана, где есть не только большая постоянная экспозиция, но и музейные суда. Прогуляться по тихому району Амалиенау и съесть кенигсбергский марципан.

Четвертое — Екатеринбург. Можно пойти в «Ельцин Центр»: если кто-то из членов семьи в 90-е еще не родился, будет даже интереснее. Научиться лепить уральские пельмени, сфотографировать необычные граффити на улицах города, попрыгать по арт-объекту «Клавиатура», узнать об уральских писателях в Литературном квартале.

Пятое — Великий Новгород. Можно погулять по одному из самых древних городов нашей страны, увидеть памятник тысячелетию России, отдохнуть на Софийской набережной, где много развлечений для детей, побывать в Центре музыкальных древностей.

«Оптимальное время покупки авиабилетов — за 1,5–2 месяца на внутренние рейсы и за 3–4 месяца на международные. Либо, наоборот, за 1–2 дня до полета, но тут есть риск остаться без билета, особенно когда речь идет о поездках большой семьей. Лучше покупать билеты в несезон, то есть очевидно, что праздничные дни и время отпусков — самое перегретое по спросу, именно поэтому дешевых билетов там уже не найти. Выбирать вылеты и прилеты выгоднее на будние дни и непиковые часы (например, раннее утро)», — отметила Екатерина Долгих, руководитель маркетинга направления авиа Туту, делится советами.

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