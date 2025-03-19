Синоптик рассказала, когда Москву и Подмосковье накроет весеннее тепло

Метеоролог Позднякова: вторая часть марта в Москве и области будет сухой и теплой

Вторая половина марта в Москве и Подмосковье будет относительно сухой и теплой, ожидается плюсовая температура воздуха, рассказала метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Это приведет к тому, что первый весенний месяц в столичном регионе закончится с дефицитом осадков, сообщила она 360.ru.

«Пока что выпала только половина месячной нормы осадков. Скорее всего, март закончится с их дефицитом. Это не очень хорошо для природы», — отметила метеоролог.

Такая погода снизит содержание грунтовых вод, реки будут недостаточно полноводными, что навредит предстоящему дачному сезону. В этом случае остается надежда на осадки во второй половине весны.

Что касается следующей волны потепления, то она вернется в столицу в конце текущей недели. Столбики термометров продемонстрируют положительные температуры, ожидается от +4 до +8 градусов днем, на фоне чего быстро растает снег.

Последняя декада марта прогнозируется с устойчиво положительными температурами – настоящей теплой весной, подчеркнула Позднякова. По ее словам, среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму, ожидается от +8 до +10 градусов днем, ночные температуры также перешагнут через плюс.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие трое суток в Москве и Подмосковье по ночам будет холодно. Однако уже четверг ночная температура воздуха начнет повышаться. Она составит -3...+2°C. Днем термометры покажут +5...+10°C, что на 1-2 градуса выше нормы.

Ранее синоптик рассказал, когда в Москву вернется комфортная весенняя погода.