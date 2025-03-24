Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жительница Намибии отбилась от напавшего на нее крокодила

Namibian: жительница Намибии разжала пасть крокодилу и спаслась
close
Shutterstock/FOTODOM

В Намибии на женщину напал крокодил, но ей удалось разжать ему челюсти, освободиться из его хватки и спастись. Об этом сообщает The Namibian.

Инцидент произошел 18 марта в области Западное Каванго. 28-летняя жительница деревни Мукекете отправилась за водой к реке. Когда она набирала воду, из реки выскочил крокодил и укусил ее за бедро.

Женщина схватила рептилию за пасть и начала разжимать челюсти. Ей удалось освободиться и вернуться в деревню. Оттуда пострадавшую доставили в больницу. Она получила травмы бедра и обеих рук. Сейчас ее жизни ничто не угрожает.

До этого в Индии крокодил напал на мужчину, который купался в речном гхате — специальном сооружении, служащем для ритуального омовения индуистов. Рептилия схватила мужчину за ноги, но тот не растерялся и оказал хищнику сопротивление. Ему пришлось надавить пальцами на глаза крокодила, тогда он ослабил хватку, и индиец смог выбраться. Сейчас пострадавший проходит лечение в местном медицинском центре. Сумев выжить при схватке с крокодилом, он мгновенно прославился и стал делиться пережитым опытом с журналистами.

Ранее в Зимбабве крокодил напал на 13-летнего мальчика и утащил его в реку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами