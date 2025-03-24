Жительница Намибии отбилась от напавшего на нее крокодила

В Намибии на женщину напал крокодил, но ей удалось разжать ему челюсти, освободиться из его хватки и спастись. Об этом сообщает The Namibian.

Инцидент произошел 18 марта в области Западное Каванго. 28-летняя жительница деревни Мукекете отправилась за водой к реке. Когда она набирала воду, из реки выскочил крокодил и укусил ее за бедро.

Женщина схватила рептилию за пасть и начала разжимать челюсти. Ей удалось освободиться и вернуться в деревню. Оттуда пострадавшую доставили в больницу. Она получила травмы бедра и обеих рук. Сейчас ее жизни ничто не угрожает.

До этого в Индии крокодил напал на мужчину, который купался в речном гхате — специальном сооружении, служащем для ритуального омовения индуистов. Рептилия схватила мужчину за ноги, но тот не растерялся и оказал хищнику сопротивление. Ему пришлось надавить пальцами на глаза крокодила, тогда он ослабил хватку, и индиец смог выбраться. Сейчас пострадавший проходит лечение в местном медицинском центре. Сумев выжить при схватке с крокодилом, он мгновенно прославился и стал делиться пережитым опытом с журналистами.

Ранее в Зимбабве крокодил напал на 13-летнего мальчика и утащил его в реку.