Выживший в схватке с крокодилом индиец рассказал, что помогло ему спастись

В Индии крокодил напал на мужчину, который купался в речном гхате — специальном сооружении, служащем для ритуального омовения индуистов. Об этом сообщает The New Indian Express.

Инцидент произошел на прошлой неделе с 30-летним Дипу Ахати, жителем деревни Луниматия в штате Одиша. Фермер решил искупаться в реке Гобари, когда поблизости внезапно появился крокодил длиной около двух метров. Он схватил мужчину за ноги, но тот не растерялся и оказал хищнику сопротивление. По словам Ахати, ему пришлось надавить пальцами на глаза рептилии, тогда крокодил ослабил хватку, и индиец смог выбраться.

Сейчас пострадавший проходит лечение в местном медицинском центре. Сумев выжить при схватке с крокодилом, он мгновенно прославился и стал делиться пережитым опытом с журналистами.

Как уточняется, за последние 14 месяцев 10 человек не пережили встречи с устьевыми крокодилами в районе национального парка Бхитарканика. Крокодилы, по словам местных, обитают не только в реках, но и в ручьях и прочих водоемах. По этой причине жители прибрежных деревень всегда должны оставаться настороже.

Ранее жители приморского города отомстили акуле, которая ранила купавшегося мужчину.