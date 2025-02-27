Крокодил напал на 13-летнего мальчика и утащил его в реку

Крокодил набросился на подростка, когда тот ловил рыбу на берегу реки в Зимбабве

В Зимбабве крокодил утащил подростка в воду на глазах у его друзей, сообщает газета Zimbabwean.

Несчастный случай произошел с 13-летним мальчиком, которого звали Льюис Мпофу. Он вырос в провинции Северный Матабелленд и в день инцидента, 23 февраля, рыбачил на реке Гвелу. Предположительно, Льюис сидел на дереве, когда крокодил появился из воды и напал на него.

Друзья подростка, находившиеся неподалеку, стали свидетелями трагедии и сообщили об этом взрослым. На следующий день жители деревни собрались у реки, чтобы узнать о судьбе мальчика, но его останки так и не были обнаружены.

«Мы не знаем, утонул ли он или на него [действительно] напал крокодил. Мы нашли только его одежду, а чуть дальше заметили большого крокодила», — сказал глава деревни Элмони Мойо.

Он добавил, что крокодилы часто встречаются в реке, когда уровень воды высокий, и попросил профессиональных водолазов помочь в поисках пропавшего ребенка.

Ранее в Индонезии крокодил напал на пожилого мужчину, который хотел его покормить.