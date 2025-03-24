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Акробатка упала с высоты во время ледового шоу в Кишиневе

Акробатка сорвалась с высоты во время исполнения трюка в Кишиневе
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Кишиневе во время исполнения трюка в ледовом шоу акробатка сорвалась с высоты. Об этом сообщает молдавский портал Omniapres.

Инцидент произошел на сцене «Арена-Кишинев» в ходе шоу «Аладдин и сказки 1001 ночи». При выполнении номера артистка сорвалась с троса и упала на лед с высоты около трех метров.

Врачи на скорой помощи увезли пострадавшую в больницу.

По словам организаторов шоу, причиной чрезвычайного происшествия стал человеческий фактор, оборудование, которое использовала акробатка, было в идеальном рабочем состоянии.

7 марта в передвижном цирке «Скиф» в Нефтегорске Самарской области рухнули трибуны, из-за чего пострадали два человека. Вместе с трибуной с высоты трех метров упали 20 человек. Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин запросил доклад об обстоятельствах происшедшего.

Ранее акробат упал и разбился в ростовском цирке.

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