Раненый боец СВО исчез в 600 км от Екатеринбурга

Ura.ru: раненый боец СВО пропал по пути из госпиталя Читы в Екатеринбург

Участник СВО из Екатеринбурга пропал в другом регионе, когда возвращался из госпиталя. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Он рассказал, что боец СВО лечился в Чите, а после выписки из больницы в конце февраля отправился домой на машине, найденной благодаря онлайн-сервису поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar.

«В последний раз семье (она и забила тревогу) он писал, когда был примерно в 600 километрах от Екатеринбурга. С тех пор прошло несколько дней, телефон недоступен», — заявил источник.

По его словам, у военного не было проблем с алкоголем, ничего подобного с ним также не происходило. Сейчас пропавшего ищет полиция.

В конце февраля следственные органы Оренбургской области начали проверку в связи с информацией об участнике специальной военной операции из Орска, которому аннулировали сертификат на новое жилье.

Ранее коммунист-мусульманин потребовал снять доску в честь бойца СВО.