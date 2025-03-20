Адвокат рассказала, кто из россиян имеет право на дополнительный оплачиваемый отпуск

Некоторым российским работникам положен дополнительный оплачиваемый отпуск. Об этом kp.ru рассказала адвокат Адвокатской палаты города Москвы Анастасия Митюсова.

«На дополнительный отпуск имеют право работники, занятые на работах с вредными или опасными условиями труда; работники с особым характером работы; работники с ненормированным рабочим днем; работники в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям», — уточнила она.

По ее словам, продолжительность дополнительного отдыха будет зависеть от категории сотрудника. Так, например, работникам с ненормированным графиком должны предоставлять не менее трех рабочих дней, с вредными и опасными условиями — не менее семи. Митюсова добавила, что воспользоваться всеми дополнительными днями можно через 11 месяцев после трудоустройства.

Юрист и гендиректор профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс до этого говорил, что россияне могут законно продлить себе майские праздники до девяти дней за счет отпуска в конце апреля. По словам юриста, в соответствии с трудовым законодательством, работники могут самостоятельно планировать отпуск в рамках графика, согласованного с работодателем.

Ранее сообщалось, что в России могут добавить неделю отпуска бросившим курить работникам.