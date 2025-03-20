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Адвокат рассказала, кто из россиян имеет право на дополнительный оплачиваемый отпуск

Адвокат Митюсова: при работе с вредными условиями положен дополнительный отпуск
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TsibaevAlex/Shutterstock/FOTODOM

Некоторым российским работникам положен дополнительный оплачиваемый отпуск. Об этом kp.ru рассказала адвокат Адвокатской палаты города Москвы Анастасия Митюсова.

«На дополнительный отпуск имеют право работники, занятые на работах с вредными или опасными условиями труда; работники с особым характером работы; работники с ненормированным рабочим днем; работники в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям», — уточнила она.

По ее словам, продолжительность дополнительного отдыха будет зависеть от категории сотрудника. Так, например, работникам с ненормированным графиком должны предоставлять не менее трех рабочих дней, с вредными и опасными условиями — не менее семи. Митюсова добавила, что воспользоваться всеми дополнительными днями можно через 11 месяцев после трудоустройства.

Юрист и гендиректор профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс до этого говорил, что россияне могут законно продлить себе майские праздники до девяти дней за счет отпуска в конце апреля. По словам юриста, в соответствии с трудовым законодательством, работники могут самостоятельно планировать отпуск в рамках графика, согласованного с работодателем.

Ранее сообщалось, что в России могут добавить неделю отпуска бросившим курить работникам.

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