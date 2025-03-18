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Эксперт объяснил, почему курьеры получают больше россиян с высшим образованием

Карьерный консультант Валинуров: высокие зарплаты курьеров – временное явление
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Курьеры в России порой зарабатывают больше, чем квалифицированные специалисты с высшим образованием. Однако это временное явление, наблюдаемое на рынке труда, считает карьерный консультант Ильгиз Валинуров. Произошло оно на фоне активного развития индустрии маркетплейсов и служб доставки, пояснил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Я абсолютно согласен с тем, что это перекосы рынка. Курьеры сейчас действительно зарабатывают больше, чем специалисты, но, думаю, это не продлится долго», — отметил Валинуров.

Во многом высокие зарплаты курьеров связаны с особенностями трудовых соглашений – так, большинство из них – самозанятые, соответственно налоги для них ниже. Например, для официально оформленного работника налоговая нагрузка может достигать 43% на фонд оплаты труда, а курьер при этом платит только 6%, и то не всегда, пояснил специалист.

В то же время нужно учитывать произошедший в последние годы рывок в развитии этой индустрии. Привычка заказывать продукты и готовую еду на дом закрепилась у россиян во время пандемии коронавируса – если бы не она, то к такой высокой востребованности курьеров страна пришла бы только через десять лет, считает эксперт. Он призвал помнить, что у специалистов с высшим образованием все равно больше перспектив развития карьеры, получения новых компетенций, в отличие от курьеров, которые остаются на одном уровне.

Что касается зарплат сотрудников служб доставки, то в ближайшее время они начнут снижаться, считает Валинуров. Более достойную зарплату начнут получать обладающие знаниями и компетенциями работники, востребованные для экономики и производства, заключил он.

Напомним, эксперты сервиса по поиску работы SuperJob выяснили, что в Москве зарплаты у курьеров в марте оказались на 19% выше, чем у квалифицированных специалистов с высшим образованием. Так, медианная зарплата курьеров в марте составила 130 тысяч рублей, а людям с высшим образованием предлагают около 105 тысяч рублей. При этом аналитики полагают, что спрос на курьеров еще не достиг пика, следовательно, их зарплаты будут продолжать расти.

Ранее в Госдуме предложили принять меры, чтобы молодые люди не работали курьерами.

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