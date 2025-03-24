В Стамбуле полицейские жестко разогнали сторонников арестованного мэра города

В Стамбуле полицейские жестко разогнали участников акции протеста против задержания мэра Экрема Имамоглу, сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

По его словам, после того как митинг у здания мэрии завершился, некоторые его участники остались в парке Сарачхане. Они бросали в правоохранителей бутылки и фейерверки и выкрикивали кричалки. Через несколько минут полицейские применили против них слезоточивый газ, а затем «выдавили» протестующих из парка и продолжили преследовать их до станции метро Везнеджилер, которая находится в нескольких сотнях метров от парка.

23 марта суд арестовал мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в коррупции и пособничестве Рабочей партии Курдистана, которая считается в Турции террористической. Имамоглу является главным политическим оппонентом действующего главы Турции Реджепа Эрдогана и рассматривался оппозицией как будущий кандидат на президентских выборах. После его задержания в Стамбуле и других городах начались масштабные акции протеста. Полиция применила водометы и газ против демонстрантов, а власти заблокировали дороги. Ведущие телеканалы прекратили прямые трансляции митингов.

Ранее в администрации Эрдогана высказались об эмодзи c мэром Стамбула.