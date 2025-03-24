В Польше обнаружили обломки советского истребителя

RMF: в Польше нашли обломки советского истребителя времен Второй мировой войны

В Польше поисковики во время раскопок средневековых артефактов обнаружили обломки советского истребителя, подбитого во время Второй мировой войны. Об этом сообщает RMF 24.

Раскопки велись в лесу вблизи деревни Выгода Варминско-Мазурского воеводства. Во время работы поисковики наткнулись на элементы обшивки самолета и проводов. По предварительным данным, детали принадлежат истребителю Ла-5 или Ла-7.

Позже были найдены фрагменты корпуса, двигателя, элеронов, а также некоторые приборы.

Польское радио выяснило, что советский истребитель вел воздушный бой с немецким самолетом, но был подбит. Пилот катапультировался, но не выжил, поскольку его парашют не раскрылся.

«Неуправляемый самолет кружил и рухнул в месте, только что обнаруженном любителями истории», — отмечается в материале.

До этого поисковики нашли в Старорусском районе Новгородской области два советских самолета времен Великой Отечественной войны — бомбардировщик Пе-2 и истребитель Ла-5. Поисковики обратились к экспертам архивного поиска, чтобы установить личность летчика.

Ранее историк обнаружил в лесу секретный нацистский подземный объект.