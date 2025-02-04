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Историк обнаружил в лесу секретный нацистский подземный объект

Bild: историк обнаружил в Тюрингии секретный нацистский ангар для самолетов
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Depositphotos

Историк Мирко Кюн заявил, что обнаружил в Тюрингии, в центре Германии, секретный подземный нацистский ангар для самолетов. Об этом пишет Bild.

Он отметил, что идентифицировал объект по старым аэрофотоснимкам и документальным свидетельствам.

«Здесь, прямо рядом с аэродромом, нацисты построили подземный ангар для самолетов», — рассказывает историк.

Он отметил, что ангар имел кодовое название «Альпендоле».

«Есть свидетельства очевидцев, аэрофотоснимки и измерения, которые подтверждают мою теорию», — объясняет он.

По его словам, длина ангара, который строили советские военнопленные, составляет 200 метров, ширина — 25 метров, а высота — не менее пяти метров. Кюн утверждает, что там могли разместиться до 10 самолетов, которые были защищены от авиационных атак противника.

Кюн считает, что можно было бы провести раскопки в одном из предполагаемых аварийных выходов ангара. По его словам, спецслужбы ГДР пытались сделать это еще в 1964 году, однако Штази остановили работы из-за якобы произошедшей утечки ядовитого газа. В 1996 году американский охотник за сокровищами Норман Скотт еще раз попробовал найти вход в ангар, но безуспешно.

До этого сообщалось, что ФСБ России опубликовала архивные материалы, в которых описаны планы Третьего рейха по атомным бомбардировкам СССР.

Ранее на аукционе в Германии продали штаны Гитлера с кожаными карманами.

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