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Рыбаки спасли двух несовершеннолетних девушек у побережья Флориды

ABC: во Флориде спасли девушек, которые провели 16 часов в море на сапбордах
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sergua/Shutterstock/FOTODOM

Две 16-летние девушки отправились поплавать на сапбордах и потерялись у побережья Флориды. Они провели на надувных досках 16 часов, пока их не спасли рыбаки, сообщает ABC News.

17 марта девушки пропали, после чего их начали искать волонтеры и сотрудники Комиссии по охране рыбы и дикой природы Флориды. 18 марта рыбаки нашли несовершеннолетних и доставили их на берег. Девушки провели на сапбордах 16 часов, замерзли и отделались царапинами. Они рассказали, что над ними пролетал поисковый вертолет, но они не могли подать ему сигнал.

Накануне сообщалось, что в Улан-Удэ врач в свой выходной спас провалившихся под лед женщину и ребенка, мужчина сумел вытащить их из ледяной воды. Инцидент произошел на Степной Протоке. Хирург Зоригто Балханов приехал с семьей на берег, чтобы собрать камни для проведения обряда, и заметил женщину с ребенком, которые переходили на другой берег протоки по льду. В какой-то момент мать и ребенок провалились в ледяную воду. Доктор бросился на помощь и сумел вытащить их на берег за считанные минуты. Медицинская помощь спасенным не потребовалась.

До этого в Башкирии спасли мальчика, который едва не провалился под тонкий лед. Ребенок вышел на озеро из любопытства, но сам вернуться не смог. Приехавшие на место спасатели с помощью спасательного жилета и круга помогли мальчику выйти на берег, после этого его передали медикам.

Ранее девушка спасла пьяную тонущую женщину из реки и не выжила сама.

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