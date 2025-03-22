В Улан-Удэ врач спас провалившихся под лед мать с ребенком

В Улан-Удэ врач в свой выходной спас провалившихся под лед женщину и ребенка, мужчина сумел вытащить их из ледяной воды. Об этом сообщает пресс-служба Республиканской клинической больницы.

Инцидент произошел на Степной Протоке. Хирург Зоригто Балханов приехал с семьей на берег, чтобы собрать камни для проведения обряда, и заметил женщину с ребенком, которые переходили на другой берег протоки по льду.

В какой-то момент мать и ребенок провалились в ледяную воду. Доктор бросился на помощь и сумел вытащить их на берег за считанные минуты. Медицинская помощь спасенным не потребовалась.

До этого сообщалось, что в Перми спасатели помогли рыбаку, который застрял на оторвавшейся льдине. Мужчину, который сидел на льдине посреди реки Камы, заметили в районе станции Язовой. Массив льда дрейфовал в сторону Речного вокзала, и очевидцы обратились за помощью в службу спасения. К указанному месту отправилась группа оперативного реагирования. В итоге спасателям удалось переместить 68-летнего рыбака в лодку и эвакуировать на берег.

Ранее в Марий Эл школьник гулял с друзьями по Волге и провалился на тонком льду.