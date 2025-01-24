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В Новосибирской области женщина не выжила после того, как ее покусали собаки

В Новосибирской области собаки напали на женщину, ее не спасли
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Pexels

В Новосибирской области на женщину напали собаки, спасти ее не удалось. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в городе Обь, на улице Малыгина стая собак напала на женщину и искусала ее. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

«В ходе следствия предстоит установить лиц муниципалитета ответственных за организацию отлова бродячих собак», – поделились в ведомстве.

Людей, ответственных за отлов бездомных животных в районе и допустивших увеличение их численности, привлекут к ответственности.

Как сообщает Telegram-канал Mash Siberia, пострадавшая шла домой с работы и должна была встретиться с супругом. Она долгое время не появлялась, поэтому муж стал беспокоиться и пошел искать. По предварительным данным, женщина потеряла много крови.

По словам местных жителей, бездомных животных много. При этом часть собак отлавливают, но после стерилизации могут выпустить на мороз с незажившими швами.

Ранее семью из Красноярского края заподозрили в поедании собак.

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