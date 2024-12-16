В Курской области сообщили об атаке дрона ВСУ на гражданский мотороллер

В Беловском районе Курской области украинские военные атаковали мотороллер мирного жителя, мужчина скончался от полученных ран. Об этом заявил глава района Николай Волобуев в своем Telegram-канале.

По его словам, жителям опасно ездить по дороге Обоянь — Суджа на участке от поселка Коммунар до села Белица, поскольку данное направление находится под атакой украинских дронов.

«К сожалению, погиб мирный житель, который проезжал по данной автомобильной дороге на мотороллере «Муравей»», — заявил он.

Глава района выразил соболезнования родным и близким погибшего.

До этого пленный военнослужащий ВСУ Артур Пломбирус признался, что расстреливал мирных жителей Курской области по приказу командования. По его словам, он подходил к жителям, чтобы якобы попросить сигарету или подтолкнуть машину, а когда они выходили, то расстреливал их на месте.

В конце ноября жительница села Коренево сообщила, что украинские военнослужащие, которые вторглись в приграничные районы Курской области, расстреливали гражданские автомобили, пытавшиеся эвакуироваться по мосту в Кореневском районе.

Ранее под Курском уничтожили украинский танк с пехотой.