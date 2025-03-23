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В ЮАР почтили память борцов за освобождение Африки от колониализма

В ЮАР прошла церемония в память о борцах за освобождение Африки от колониализма
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Depositphotos

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) состоялась торжественная церемония, организованная в память об участниках битвы при городе Квито-Кванавале. Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие прошло в мемориальном комплексе Парк Свободы, расположенном в пригороде столицы ЮАР Претории. Церемония началась с возложения венков к Стене имен, где выбито более 80 тысяч человек, боровшихся за свободу Юга Африки.

«Мы собрались, чтобы вспомнить битву при Квито-Кванавале, которая стала определяющим моментом в истории Юга Африки. <...> Битва при Квито-Кванавале не была просто сражением за суверенитет Анголы, но и против режима апартеида в ЮАР. СССР сыграл значительную роль в этой борьбе, оказывая поддержку правительству Анголы», — сказал посол РФ в ЮАР Роман Амбаров.

Битва при Квито-Кванавале — крупнейшее сражение в Африке после окончания Второй мировой войны. По ее итогам были организованы мирные переговоры с участием Анголы, Кубы и ЮАР по урегулированию в Анголе, а также между режимом апартеида и АНК по переходу к демократии.

В феврале посол РФ на Маврикии Ирада Зейналова заявила, что африканские страны помнят о поддержке СССР, но долго на этом «не протянуть». По ее словам, странам нужно развивать отношения.

Ранее Лавров анонсировал открытие посольств России в семи странах Африки.

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