Посол Зейналова: Россия долго не протянет в Африке на достижениях СССР

Посол РФ на Маврикии Ирада Зейналова заявила в интервью РИА Новости, что африканские страны помнят о поддержке СССР, но долго на этом «не протянуть».

«Когда сажаешь цветок, нужно его поливать... Мы должны не просто поддерживать, мы должны развивать», — сказала дипломат.

Она добавила, что у нее часто спрашивают, почему Россия ушла из региона и когда вернется.

«Я отвечаю: «Мы не уходили, Россия никогда не уходила из Африки. После развала Союза нам было тяжело, мы не оказывали той помощи, которую оказывал Советский Союз. Сейчас мы готовы это сделать, в этом есть историческая необходимость», — сообщила посол.

На этой неделе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с суданским коллегой Али Юсефом Шарифом заявил, что Москва активно ищет и находит возможности для сотрудничества с Африкой, несмотря на введенные санкции.

Ранее Путин призвал помогать африканцам изучать русский.