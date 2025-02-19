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Лавров анонсировал открытие посольств России в семи странах Африки

Лавров: Россия планирует за два года открыть посольства в семи странах Африки
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Максим Блинов/РИА Новости

В предстоящие два года Россия планирует открыть свои посольства в семи странах Африки. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Глава внешнеполитического ведомства уточнил, что диппредставительства планируется открыть в Гамбии, Либерии, Коморах, Нигере, Сьерра-Леоне, Того и Южном Судане. В настоящее время в Африке работает три новых посольства РФ, отметил Лавров.

«Это достаточно серьезная цифра, нам идут навстречу... С коллегами из Минэкономразвития и Минпромторга обсуждаем также увеличение количества торгпредств на африканской территории, сейчас их только пять, а надо больше», — сказал министр.

Об открытии посольств России в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане в конце января сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат уточнила, что соответствующие распоряжения российское правительство выпустило в конце декабря прошлого года.

Ранее депутат рассказал, почему африканские страны стремятся к партнерству с Россией.

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