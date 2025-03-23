В Подмосковье обнаружили тело младенца в канализационной трубе

Тело новорожденного обнаружили в канализационной трубе в Подмосковье

Тело новорожденного ребенка обнаружили в канализационной трубе в Подмосковье. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным канала, жители многоэтажного дома пожаловались на засор в канализации. В связи с этим они вызвали сотрудников коммунальных служб. При осмотре труб они обнаружили тело младенца весом два килограмма.

В Telegram-канале прокуратуры Московской области сообщили, что инцидент произошел в деревне Емельяновка. Правоохранители назначили судебно-медицинскую экспертизу.

«Коломенская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего, а также ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — говорится в сообщении.

3 марта в Орехово-Зуево задержали 15-летнего подростка, который стал отцом и попытался избавиться от ребенка. Так как мать мальчика еще не достигла возраста наступления уголовной ответственности, за покушение на жизнь новорожденного ответит его несовершеннолетний отец.

Ранее мать родила недоношенного младенца дома и выбросила его на свалку.