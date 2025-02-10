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Мать родила недоношенного младенца дома и выбросила его на свалку

В Узбекистане в отходах нашли младенца, его не спасли
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CHROMORANGE / A. Shalamov/Global Look Press

В Узбекистане выясняют обстоятельства инцидента с младенцем, которого выкинули в мусор. Об этом сообщает Kun.uz со ссылкой на местные каналы.

Ребенка обнаружил один из сотрудников Управления благоустройства в Самарканде на свалке, но спасти младенца не удалось. Как рассказал сам работник, он заметил повреждения на голове девочки.

Как рассказал акушер-гинеколог, у найденного новорожденного не была обрезана пуповина. Предположительно, он родился за четыре-пять часов до того, как его обнаружили.

Мать была на шестом месяце и родила ребенка недоношенным. Специалист полагает, что младенец родился дома и в роддом мать не обращалась. Девочка весит около 500 граммов.

«По факту происшествия Самаркандским городским управлением внутренних дел начаты следственные действия», – сообщается в публикации.

До этого в Донецке женщина выбросила своего новорожденного ребенка в мусор. Пострадавшего в отходах нашел сотрудник коммунальной службы, но спасти не смог. Позже выяснилось, что младенец получил закрытую черепно-мозговую травму.

Ранее в Челябинской области девушка оставила своего новорожденного ребенка в мусоре.

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