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Жителей московского региона предупредили о похолодании в ночь на понедельник

Вильфанд: в ночь на понедельник в московском регионе похолодает до -11°C
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Maxim Shemetov/Reuters

В ночь на понедельник, 24 марта, в московском регионе прогнозируется понижение температуры воздуха. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сегодня ночью в московском регионе будет очень интенсивное выхолаживание подстилающей поверхности, ночью в столице -3°C...-5°C, а по области — даже до -11°C в пониженных местах, то есть вполне такая морозная ночка», — сказал специалист.

Вильфанд добавил, что подобные температурные показатели связаны с действием антициклона на Москву. По словам научного руководителя, центр явления будет близок к московскому региону.

21 марта руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что автовладельцам, живущим в столичном регионе, пока рано думать о смене зимней резины на летнюю, так как погода еще готовит снежные «сюрпризы» и заморозки. По словам метеоролога, в марте нельзя с уверенностью исключить очередную волну похолодания.

Ранее синоптик предсказал сокращение зимнего периода в России.

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