Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В московском метро открыли кафе с едой навынос

На станции метро «Нижегородская» в Москве открыли кафе с едой навынос
close
Telegram-канал «Дептранс Москвы»

На станции метро «Нижегородская» в Москве открыли кафе с едой навынос. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Кафе ориентировано на быстрое и качественное обслуживание пассажиров. В дальнейшем планируем открыть подобные кафе и на других станциях метро», — сообщил он.

Пассажиры московского метро смогут приобрести в кафе круассаны, сэндвичи, горячие и холодные напитки, уточнили в министерстве.

До этого в Москве начали тестировать новый способ оплаты проезда в метро при помощи цифрового рубля. Испытания провели вместе с Центробанком и ВТБ в закрытом режиме.

Мэр Москвы Сергей Собянин также рассказывал, что около 40 новых станций метро построят в Москве к 2030 году, из них восемь были открыты для пассажиров в 2024 году. В 2025 году откроется участок Троицкой линии от станции «ЗИЛ» до «Новаторской».

Ранее в Москве ужесточили правила пользования метро.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами