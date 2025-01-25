В Москве ужесточили правила пользования метро

В Москве изменили правила пользования метрополитеном. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
По словам заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, нововведения сделают проезд в метро комфортнее и безопаснее.
Согласно публикации,
- пассажирам нельзя открывать двери вагонов во время движения и остановок;
- велосипеды и самокаты можно перевозить только в чехлах и упаковках;
- на станциях нельзя ездить на роликах, сегвеях, мотоциклах, мопедах и других средствах передвижения;
- курить в метро запрещено, в том числе и электронные устройства;
- аудио и видео разрешается смотреть только в наушниках;
- для перевозки животных и птиц нужны специальные контейнеры и сумки.
В начале января мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что к 2030 году в городе построят около 40 новых станций метро, а восемь были открыты для пассажиров в прошлом году.
Ранее Пашинян отправился на работу на метро и записал поездку на видео.