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В Москве ужесточили правила пользования метро

В Москве изменили правила пользования метрополитеном
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Shutterstock/FOTODOM

В Москве изменили правила пользования метрополитеном. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.

По словам заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, нововведения сделают проезд в метро комфортнее и безопаснее.

Согласно публикации,

  • пассажирам нельзя открывать двери вагонов во время движения и остановок;

  • велосипеды и самокаты можно перевозить только в чехлах и упаковках;

  • на станциях нельзя ездить на роликах, сегвеях, мотоциклах, мопедах и других средствах передвижения;

  • курить в метро запрещено, в том числе и электронные устройства;

  • аудио и видео разрешается смотреть только в наушниках;

  • для перевозки животных и птиц нужны специальные контейнеры и сумки.

В начале января мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что к 2030 году в городе построят около 40 новых станций метро, а восемь были открыты для пассажиров в прошлом году.

Ранее Пашинян отправился на работу на метро и записал поездку на видео.

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