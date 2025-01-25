В Москве ужесточили правила пользования метро

В Москве изменили правила пользования метрополитеном. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.

По словам заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, нововведения сделают проезд в метро комфортнее и безопаснее.

Согласно публикации,

пассажирам нельзя открывать двери вагонов во время движения и остановок;

велосипеды и самокаты можно перевозить только в чехлах и упаковках;

на станциях нельзя ездить на роликах, сегвеях, мотоциклах, мопедах и других средствах передвижения;

курить в метро запрещено, в том числе и электронные устройства;

аудио и видео разрешается смотреть только в наушниках;

для перевозки животных и птиц нужны специальные контейнеры и сумки.

В начале января мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что к 2030 году в городе построят около 40 новых станций метро, а восемь были открыты для пассажиров в прошлом году.

Ранее Пашинян отправился на работу на метро и записал поездку на видео.